В Австралии представили идеальный дом на колесах для влюбленных (фото)
Внутри трейлеров расположены спальня, кухня, душ и столовая. Стоимость дома на колесах составляет от 44 000 до 67 000 долларов.
Австралийская компания Great Escape Caravans представила линейку туристических трейлеров Magnum Range. Эти модели предназначены для двух людей и предлагают все необходимое для путешествий. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Все трейлеры основаны на стальном шасси с подвеской на листовой рессоре. Средний вес одного кемпера составляет 3200 кг.
В облицовке используются материалы, которые защищают трейлер от внешних воздействий. Благодаря этому кемпер можно парковать в любом месте, не переживая за него.
Снаружи есть множество грузовых отсеков. Они подходят для хранения личных вещей, батарей, резервуаров для воды и снаряжения.
Клиенты могут заказать трейлеры с различной планировкой. Все зависит от ваших пожеланий и потребностей.
Базовый трейлер предлагает большую двуспальную кровать в передней части. В другом конце находится большой обеденный стол, рядом с которым расположена кухня.
Особое внимание уделено пространству внутри. В Great Escape Caravans сделали все возможное, чтобы интерьер ощущался просторным.
Стоимость дома на колесах составляет от 44 000 долларов. Самые дорогие версии обойдутся в 67 000 долларов.
Ранее Фокус рассказал, что в Швейцарии культовый Citroen 2CV превратили в миниатюрный дом на колесах.