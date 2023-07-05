Самый быстрый электромобиль Hyundai рассекретили до премьеры (фото)

Hyundai Ioniq 5 N станет заряженной версией популярного электрического хэтчбека. Разгон электромобиля от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 4 секунд.

Заряженный электромобиль Hyundai Ioniq 5 N заметили во время тестов. Несмотря на камуфляж, все ключевые элементы дизайна новинки можно разглядеть. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 выделяется среди конкурентов своим необычным дизайном с элементами ретро-стиля. Теперь же пришло время для спортивной модификации модели.

Hyundai Ioniq 5 N получит новый кузовной обвес с агрессивными бамперами. Также новинку оснастят колесными дисками увеличенного диаметра.

Hyundai Ioniq 5 N отличается новым кузовным обвесом Фото: carscoops.com

Сзади можно заметить большой спойлер. Также привлекает внимание новый массивный диффузор.

Сзади появится большой спойлер Фото: carscoops.com

Помимо внешних доработок, Hyundai Ioniq 5 N получит спортивную подвеску. Электромобиль станет ниже и сможет проходить повороты на более высокой скорости.

Hyundai Ioniq 5 N оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью около 600 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 4 секунд.

Еще одной особенностью новинки станет звук, который будут издавать электромоторы. Он будет имитировать звучание бензинового двигателя с электрическим тоном.

Выход Hyundai Ioniq 5 N на рынок запланирован на конец 2023 года. Начальная стоимость новинки составит около 60 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что новый электрокроссовер Hyundai Ioniq 7 заметили во время тестов на дорогах.