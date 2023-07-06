Передвижной храм: роскошный седан Toyota превратили в экстравагантный катафалк (фото)

Седан, который ранее использовался для перевозки высокопоставленных чиновников, был превращен в роскошный катафалк. Задняя платформа имитирует храм с отделкой, которая напоминает золото.

В США на аукцион Cars & Bids выставили необычный катафалк на базе роскошного седана Toyota Century. В задней части установлена платформа, которая напоминает храм. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

В Японии распространены катафалки миягата, которые сильно отличаются от традиционного похоронного транспорта. Вместо сдержанной платформы, в которой перевозят гроб, задняя часть таких авто выполнена очень экстравагантно.

Этот экземпляр основан на седане Toyota Century 1996 года выпуска. Такой автомобиль часто выбирали чиновники, так как эта модель предлагает очень высокий уровень комфорта и имеет высокую стоимость.

Катафалк сохранил задние двери Фото: Cars and Bids

Авто окрашено в черный цвет, а внешний вид дополняют хромированные кузовные элементы. Катафалк сохранил задние двери, хотя в них больше нет необходимости.

Особое внимание было уделено новой задней платформе. Она имитирует храм с отделкой, которая напоминает золото.

Задняя платформа имитирует храм Фото: Cars and Bids

Выставленный на аукцион автомобиль отлично сохранился. Пробег авто составляет около 53 300 км.

Автомобиль обладает отличным состоянием Фото: Cars and Bids

Седан Toyota Century оснащен 4,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 165 л.с. и 289 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Торги за этот необычный катафалк заканчиваются через 5 дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 6 666 долларов.

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