В Украине появился новейший экстремальный спорткар Porsche за 11 миллионов (фото)

Porsche 911 GT3 RS — 525-сильная трековая модификация купе, в которой применены технологии "Формулы-1". Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 296 км/ч.

В Украину привезли первый Porsche 911 GT3 RS нового поколения. Скоростной спорткар на нашем рынке стоит 11,2 миллионов гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Новый Porsche 911 GT3 RS — самая экстремальная версия знаменитого купе на данный момент. Спорткар подготовлен к треку и, по сути, является дорожной версией гоночных Porsche 911.

Огромное антикрыло обеспечивает большую прижимную силу Фото: topgir.com.ua

Главная особенность Porsche 911 GT3 RS – инновационная аэродинамика. Купе получило карбоновые обвес и диффузор, а также огромное антикрыло с функцией DRS как в "Формуле-1". На скорости 285 км/ч прижимная сила достигает 860 кг – это один из лучших показателей среди всех серийных авто.

Кроме того, новый Porsche 911 GT3 RS облегчили до 1450 кг. Его капот, двери, крылья и крышка багажника выполнены из карбона, а салон отделан легкой алькантарой. Спереди установлены ковшеобразные кресла, а задние сиденья сняли.

Спорткар Porsche оснащен атмосферной оппозитной шестеркой объемом 4,0 л и мощностью 525 л. с. С 7-ступенчатым роботом PDK он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 296 км/ч. В качестве опции предложены карбоново-керамические тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редкий суперкар Lamborghini 2000-х. Он способен развить 340 км/ч.

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