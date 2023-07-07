Возрожденная легенда: знаменитый суперкар Lamborghini Diablo вернули в производство (фото)

Lamborghini Diablo усовершенствовали, а мощность его 5,7-литрового V12 подняли до 550 л. с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 335 км/ч.

Легендарный Lamborghini Diablo возвращается. Культовый суперкар 90-х получил современную версию, которую выпустят лимитированной серией. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар выпустят лимитированной серией

Новый Lamborghini Diablo создан итальянской компанией Eccentrica. Ее основал итальянский миллионер и давний поклонник Lamborghini Эммануэле Коломбини. Eccentrica Diablo (именно так назвали модель) создан на базе оригинального суперкара, но прошел основательную модернизацию.

Купе Lamborghini Diablo сохраняет классический клиновидный дизайн с поднимающимися вверх дверями, но получило современные черты вроде диодных фар, обвеса или 19-дюймовых дисков. В конструкции использованы карбон и титан.

Показания приборов выведены на цифровой дисплей

Карбон наряду с кожей и алькантарой присутствует и в салоне Lamborghini Diablo. Суперкар получил цифровой щиток приборов и современную аудиосистему Marantz.

5,7-литровый V12 Lamborghini доработан и его мощность выросла до 550 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон

Кроме того, появился новый выхлоп от Capristo. А современные тормоза Brembo и шины Pirelli P Zero Trofeo R сократили тормозной путь со 100 км/ч до 34 м.

Всего выпустят 19 Eccentrica Diablo стоимостью 1,2 миллиона евро. Все авто будут выпущены по индивидуальному заказу и компания учтет все пожелания клиентов.

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