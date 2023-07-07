Культовое авто из фильма "Назад в будущее" ушло с молотка по цене суперкара (фото, видео)

DeLorean DMC12 построен для фильма "Назад в будущее" и использовался в качестве шоукара на студии Universal. Автомобиль отлично сохранился.

В Лос-Анджелесе на аукционе Propstore продали знаменитый DeLorean DMC12 1981 года. За авто из фильма "Назад в будущее" отдали целых 252 000 долларов. Об этом сообщает издание The Sun.

Авто использовали в качестве шоукара на студии Universal

С молотка ушла точная копия автомобиля, снимавшегося в культовом фильма. Для кинотрилогии подготовили три "машины времени" DeLorean DMC12, однако еще несколько авто создали для различных шоу и промо-акций. Именно такой DeLorean и продали – он использовался в качестве шоукара на студии Universal. Он отлично сохранился.

DeLorean отлично сохранился

DeLorean DMC12 в точности повторяет оригинальное авто из фильма "Назад в будущее". Он оснащен так называемым "конденсатором потока", который, по сюжету кино, позволял перемещаться во времени. Для путешествия в прошлое или будущее DeLorean DMC12 необходимо было разогнать до 88 миль/ч (141,6 км/ч).

Спортивное купе DeLorean DMC12 выпускали с 1981 по 1983 годы и всего собрали около 8,5 тыс. авто. Среди его особенностей – поднимающиеся вверх двери и неокрашенный кузов из полированной стали.

DeLorean DMC12 оказался коммерческим провальным из-за низкого качества сборки и маломощного 140-сильного V6. Однако фильм "Назад в будущее" прославил модель уже после прекращения ее производства и сделал авто культовым. К слову, DeLorean есть и в Украине.

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