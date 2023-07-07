550 сил и запас хода 1000 км: в Украину привезли первый кроссовер от Huawei (фото)

Новый Huawei Seres SF5 богато оснащен, а его салон отделан кожей и деревом. Мощный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с.

В Киеве появился новый Seres SF5. Китайский кроссовер – первая модель автомобиля от Huawei. Снимки автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Среднеразмерный кроссовер Huawei Seres SF5 презентовали в 2021 году. На украинском рынке модель стоит примерно от 35 000 долларов.

Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с Фото: Topcars UA

Китайский кроссовер Huawei Seres SF5 отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным "носом", плавными обводами кузова и покатой крышей. Оригинально смотрятся L-образными ходовыми огнями.

Размеры Huawei Seres SF5:

длина – 4700 мм;

ширина – 1930 мм;

высота – 1625;

колесная база – 2875 мм;

объем багажника – 367 л.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Huawei

Новый Huawei Seres SF5 позиционируется как премиальная модель, поэтому его салон отделан кожей и деревом, предусмотрены электропривод сидений, виртуальная панель приборов и большой портретный тачскрин.

Кроссовер Huawei Seres SF5 предложен исключительно в гибридном исполнении. Колеса вращают два электромотора общей мощностью 550 л. с., а 1,5-литровая бензиновая четверка служит генератором и вырабатывает электричество.

Автомобиль Huawei разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и расходует в среднем 6,8 л/100 км. Большая батарея на 35 кВт∙ч позволяет проехать 180 км в электрическом режиме. Суммарный же запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились недорогие китайские электромобили в стиле Hyundai Elantra.

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