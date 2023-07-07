В США презентовали экстремальный пикап для тяжелого бездорожья (фото)

GMC Canyon AT4X AEV получил внедорожные шины, стальные бамперы и лебедку. Клиренс пикапа увеличен до 310 мм.

В линейке GMC Canyon 2024 появилась версия повышенной проходимости AT4X AEV Edition. Среднеразмерный пикап поступит в продажу с осени, а пока на официальном сайте концерна General Motors опубликованы первые его фото.

Пикап получил огромные 35-дюймовые шины Фото: General Motors

Новый GMC Canyon AT4X AEV Edition обновили по примеру старшего брата GMC Sierra HD AT4X. Пикап получил стальные бамперы, скошенные снизу, а также защиту днища, пластиковые расширители арок и огромные 35-дюймовые внедорожные шины Goodyear Wrangler. За доплату предлагается лебедка.

Геометрическая проходимость также улучшена. Клиренс GMC Canyon AT4X AEV Edition увеличен на 38 мм (до 310 мм), угол въезда вырос до 26,9°, а съезда – до 26°.

В салоне изменена отделка и появились логотипы AEV на сиденьях Фото: General Motors

Салон GMC Canyon AT4X AEV практически не изменился. Пикап только получил особую отделку и надписи AEV на сиденьях.

Под капотом установлена 2,7-литровая турбочетверка, развивающая 310 л. с. и 580 Нм. В паре с ней работает 8-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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