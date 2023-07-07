В Украине увеличились продажи автобусов: самые популярные модели июня (фото)

Показатели продаж автобусов в Украине постепенно приближаются к довоенному уровню. Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользуются модели украинского производства.

В Украине за июнь 2023 года купили 890 новых и подержанных автобусов. Это на 57,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.

Эксперты заявили, что показатели продаж автобусов в Украине приближаются к уровню, который был до начала полномасштабного вторжения России. При этом 749 авто из 890 купили на внутреннем рынке.

Из других стран украинцы импортировали 81 автобус. Доля таких авто оказалась наименьшей с января 2019 года.

За июнь в Украине зарегистрировали 60 новых автобусов. Из них 56 автомобилей были изготовлены или переоборудованы в нашей стране.

Самые популярные подержанные автобусы на внутреннем рынке

Mercedes-Benz Sprinter лидирует на внутреннем рынке Фото: Mercedes-Benz

На внутреннем рынке в сегменте поддержанных автобусов лидирует Mercedes-Benz Sprinter. Украинцы за июнь купили 168 таких автомобилей.

Второе место по продажам разделили модели Mercedes-Benz T1 и T2. За прошлый месяц приобрели 97 таких авто.

На третьем месте расположился БАЗ/ЧАЗ А079 "Эталон". За июнь украинцы купили 79 таких автомобилей.

ТОП-20 самых популярных подержанных автобусов на внутреннем рынке:

Mercedes-Benz Sprinter — 168 авто. Mercedes-Benz T1/T2 — 97 авто. БАЗ/ЧАЗ А079 "Эталон" — 79 авто. Богдан/Ataman A-092 — 46 авто. Volkswagen LT — 45 авто. Iveco Daily (Turbo/Power) — 30 авто. Volkswagen Crafter — 23 авто. Рута 25 – 20 авто. Ford Transit — 12 авто. Setra 300-Series — 12 авто. ПАЗ 4234 — 11 авто. Рута 20 — 11 авто. ПАЗ 3205 — 10 авто. Mercedes-Benz Vario — 8 авто. Neoplan Cityliner — 8 авто. БАЗ 2215 — 8 авто. Богдан/Ataman A-093 — 8 авто. ГАЗ 3221 "Газель" — 8 авто. Van Hool T9 — 7 авто. Богдан А091 — 7 авто.

Самые популярные импортированные автобусы с пробегом

Mercedes-Benz Citaro чаще всего ввозят из-за границы Фото: Mercedes-Benz

Чаще всего украинцы ввозили в июне Mercedes-Benz Citaro. За месяц было импортировано 13 автобусов этой модели.

Второе место занял Mercedes-Benz Sprinter. За июнь ввезли 9 таких автомобилей.

На третьем месте расположился VDL Ambassador. За месяц было импортировано 6 автобусов этой модели.

ТОП-30 самых популярных импортированных автобусов с пробегом:

Mercedes-Benz Citaro — 13 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 9 авто. VDL Ambassador — 6 авто. Plaxton Elite — 5 авто. Van Hool T9 — 5 авто. Mercedes-Benz Tourismo — 3 авто. Mercedes-Benz Vario — 3 авто. Neoplan Skyliner — 3 авто. Van Hool Astromega — 3 авто. Volkswagen Crafter — 3 авто. Bova Futura — 2 авто. Irizar PB — 2 авто. Iveco Daily (Turbo/Power) — 2 авто. MAN Lion's City — 2 авто. MAN Lion's Coach — 2 авто. Renault Master — 2 авто. Scania K-Series — 2 авто. Volvo B7 – 2 авто. Bova FHD — 1 авто. Ford Transit — 1 авто. Indcar Wing — 1 авто. MAN A91 — 1 авто. Man Carrier – 1 авто. Mercedes-Benz Atego — 1 авто. Neoplan N40 — 1 авто. Neoplan Starliner — 1 авто. Setra 400-Series — 1 авто. VDL Jonckheere — 1 авто. Volvo 7700 — 1 авто. Volvo 8700 — 1 авто.

Самые популярные новые автобусы

На рынке новых автобусов лидируют модели украинского производства Фото: Wikipedia

Первое место по продажам среди новых автобусов занял Богдан/Ataman A-092. За июнь украинцы купили 33 таких авто.

Второе место занял Богдан/Ataman A-093. За прошлый месяц приобрели 13 таких автомобилей.

На третьем месте расположился БАЗ А081 "Эталон". За июнь украинцы купили 6 таких авто.

ТОП-9 самых популярных новых автобусов:

Богдан/Ataman A-092 — 33 авто. Богдан/Ataman A-093 — 13 авто. БАЗ А081 "Эталон" — 6 авто. Ford Transit — 2 авто. Güleryüz Ecoline — 2 авто. ЗАЗ A08 — 1 авто. ЗАЗ A09 — 1 авто. Рута 22 — 1 авто. ФПО A4424 — 1 авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине увеличились продажи новых гибридных авто и электромобилей.