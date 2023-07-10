Рассекречен новый Haval H6 2024: как изменился бюджетный китайский кроссовер (фото)

Новому кроссоверу Haval H6 изменят дизайн и интерьер. Модель будет доступна в бензиновой и гибридной версиях, мощность которых увеличат.

Опубликованы первые фото Haval H6 2024. Кроссовер от Great Wall прошел фейслифтинг и будет официально презентован до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

У автомобиля изменена передняя часть Фото: Great Wall

Кроссовер Haval H6 обновили в новом фирменном стиле бренда. Его передняя часть выполнена в духе Haval Xiaolong и Xiaolong Max. У него выраженный "нос", продолговатые светодиодные фары, более массивный бампер и разделенная решетка радиатора. Сзади заменены фонари.

Салон Haval H6 2024 не показали, но известно, что освеженный кроссовер от Great Wall получит новый виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин мультимедиа.

Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: Great Wall

Кроме того, стало известно, что новый Haval H6 получит 2,0-литровый турбомотор с увеличенной до 238 л. с. мощностью. Также ожидается, что китайский кроссовер получит новую плагин-гибридную установку с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 326 л. с. Она уже используется на флагманском Haval Big Dog.

Ранее Фокус сообщал, что Haval показал недорогой рамный внедорожник H5.

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