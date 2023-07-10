Названы лучшие компактные автомобили стоимостью до $13 000 (фото)
Эксперты выделили 10 компактных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Они рассказали о плюсах и минусах каждой из представленных моделей.
Британские эксперты назвали лучшие компактные авто с пробегом по цене до $13 000. В рейтинг вошли 10 современных моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На рынке подержанных автомобилей есть множество компактных моделей. Они отлично подходят для городских поездок.
Эксперты испытали десятки компактных автомобилей с пробегом. Они выделили 10 моделей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами.
ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом до $13 000:
10. Opel/Vauxhall Corsa
Opel/Vauxhall Corsa является практичным автомобилем, который доступен на вторичном рынке за небольшую цену. Эта модель также отличается комфортной подвеской для своего класса.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- комфортная подвеска;
- низкая стоимость.
Минусы:
- недостаточная поворачиваемость;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неприятное управление.
9. Renault Clio
Renault Clio привлекает стильным дизайном. Еще одной особенностью модели является низкий уровень вредных выбросов и экономность.
Плюсы:
- экономные двигатели;
- высокий уровень надежности;
- низкий уровень вредных выбросов.
Минусы:
- небогатое оснащение в самых дешевых комплектациях;
- коробка передач иногда работает нестабильно;
- мало места на заднем ряду сидений.
8. Mini Cooper
Mini Cooper обладает особым шармом, за который владельцы ценят эту модель. Также автомобиль имеет приятное управление и красивый интерьер.
Плюсы:
- приятное управление;
- низкая стоимость обслуживания.
Минусы:
- низкий уровень практичности;
- в интерьере присутствуют дешевые материалы.
7. Honda Jazz
Honda Jazz, несмотря на компактные габариты, предлагает очень высокий уровень практичности. Эта модель отлично подходит для семьи.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- качественная сборка.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- маломощные двигатели;
- неприятное управление.
6. Dacia Sandero
Dacia Sandero пользуется большим спросом в Европе, благодаря своей низкой стоимости. Эта модель предлагает экономные двигатели и высокий уровень практичности.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- просторный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- низкий уровень безопасности;
- мало комплектаций на выбор;
- плохая шумоизоляция.
5. Suzuki Swift
Suzuki Swift привлекает приятным управлением и стильным дизайном. Добавьте к этому экономные двигатели и вы получите отличный городской автомобиль.
Плюсы:
- плавная работа двигателей;
- приятное управление;
- богатое оснащение.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- жесткая подвеска;
- в интерьере присутствуют дешевые материалы.
4. Volkswagen Polo
Volkswagen Polo отличается высоким уровнем практичности. Также модель довольно тихая во время поездки.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- просторный интерьер;
- хорошая шумоизоляция.
Минусы:
- шумные двигатели;
- не самая качественная сборка;
- низкий уровень надежности.
3. Skoda Fabia
Skoda Fabia предлагает почти то же самое, что и Volkswagen Polo, но за более низкую стоимость. Эксперты даже признали эту модель "Автомобилем года" в 2015 году.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- приятное управление;
- богатое оснащение.
Минусы:
- в интерьере присутствуют дешевые материалы;
- жесткая подвеска;
- нет некоторых современных систем безопасности.
2. Ford Fiesta
Ford Fiesta имеет стильный дизайн и приятное управление. Также модель доступна с мощными двигателями Ecoboos.
Плюсы:
- приятное управление;
- высокий уровень безопасности;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- маленький багажник;
- мало места на заднем ряду сидений;
- в интерьере присутствуют дешевые материалы.
1. Seat Ibiza
Seat Ibiza стал фаворитом британских экспертов. Эта модель предлагает все лучшее, что есть у современных компактных автомобилей.
Плюсы:
- приятное управление;
- высокий уровень практичности;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- в интерьере присутствуют дешевые материалы;
- плохая шумоизоляция.
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