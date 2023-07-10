Названы лучшие компактные автомобили стоимостью до $13 000 (фото)

Эксперты выделили 10 компактных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Они рассказали о плюсах и минусах каждой из представленных моделей.

Британские эксперты назвали лучшие компактные авто с пробегом по цене до $13 000. В рейтинг вошли 10 современных моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных автомобилей есть множество компактных моделей. Они отлично подходят для городских поездок.

Эксперты испытали десятки компактных автомобилей с пробегом. Они выделили 10 моделей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами.

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом до $13 000:

10. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa имеет множество преимуществ за невысокую стоимость Фото: Opel

Opel/Vauxhall Corsa является практичным автомобилем, который доступен на вторичном рынке за небольшую цену. Эта модель также отличается комфортной подвеской для своего класса.

Плюсы:

практичный интерьер;

комфортная подвеска;

низкая стоимость.

Минусы:

недостаточная поворачиваемость;

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятное управление.

9. Renault Clio

Renault Clio является очень экономным автомобилем Фото: Renault

Renault Clio привлекает стильным дизайном. Еще одной особенностью модели является низкий уровень вредных выбросов и экономность.

Плюсы:

экономные двигатели;

высокий уровень надежности;

низкий уровень вредных выбросов.

Минусы:

небогатое оснащение в самых дешевых комплектациях;

коробка передач иногда работает нестабильно;

мало места на заднем ряду сидений.

8. Mini Cooper

Mini Cooper отличается уникальным дизайном Фото: MINI

Mini Cooper обладает особым шармом, за который владельцы ценят эту модель. Также автомобиль имеет приятное управление и красивый интерьер.

Плюсы:

приятное управление;

низкая стоимость обслуживания.

Минусы:

низкий уровень практичности;

в интерьере присутствуют дешевые материалы.

7. Honda Jazz

Honda Jazz практичнее своих конкурентов Фото: Honda

Honda Jazz, несмотря на компактные габариты, предлагает очень высокий уровень практичности. Эта модель отлично подходит для семьи.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

качественная сборка.

Минусы:

жесткая подвеска;

маломощные двигатели;

неприятное управление.

6. Dacia Sandero

Dacia Sandero обладает доступным ценником Фото: Dacia

Dacia Sandero пользуется большим спросом в Европе, благодаря своей низкой стоимости. Эта модель предлагает экономные двигатели и высокий уровень практичности.

Плюсы:

комфортная подвеска;

просторный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

низкий уровень безопасности;

мало комплектаций на выбор;

плохая шумоизоляция.

5. Suzuki Swift

Suzuki Swift имеет приятное управление Фото: Suzuki

Suzuki Swift привлекает приятным управлением и стильным дизайном. Добавьте к этому экономные двигатели и вы получите отличный городской автомобиль.

Плюсы:

плавная работа двигателей;

приятное управление;

богатое оснащение.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

жесткая подвеска;

в интерьере присутствуют дешевые материалы.

4. Volkswagen Polo

Высокая стоимость Volkswagen Polo не дала модели подняться выше в рейтинге Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo отличается высоким уровнем практичности. Также модель довольно тихая во время поездки.

Плюсы:

комфортная подвеска;

просторный интерьер;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

шумные двигатели;

не самая качественная сборка;

низкий уровень надежности.

3. Skoda Fabia

Skoda Fabia дешевле Volkswagen Polo Фото: Skoda

Skoda Fabia предлагает почти то же самое, что и Volkswagen Polo, но за более низкую стоимость. Эксперты даже признали эту модель "Автомобилем года" в 2015 году.

Плюсы:

просторный интерьер;

приятное управление;

богатое оснащение.

Минусы:

в интерьере присутствуют дешевые материалы;

жесткая подвеска;

нет некоторых современных систем безопасности.

2. Ford Fiesta

Ford Fiesta приятный в управлении Фото: Ford

Ford Fiesta имеет стильный дизайн и приятное управление. Также модель доступна с мощными двигателями Ecoboos.

Плюсы:

приятное управление;

высокий уровень безопасности;

есть мощные двигатели.

Минусы:

маленький багажник;

мало места на заднем ряду сидений;

в интерьере присутствуют дешевые материалы.

1. Seat Ibiza

Seat Ibiza имеет множество преимуществ перед конкурентами Фото: SEAT

Seat Ibiza стал фаворитом британских экспертов. Эта модель предлагает все лучшее, что есть у современных компактных автомобилей.

Плюсы:

приятное управление;

высокий уровень практичности;

есть мощные двигатели.

Минусы:

в интерьере присутствуют дешевые материалы;

плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие большие кроссоверы с пробегом по цене до $25 000.