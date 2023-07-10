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Названы лучшие компактные автомобили стоимостью до $13 000 (фото)

Фото: SEAT | Seat Ibiza предлагает приятное управление и высокий уровень практичности

Эксперты выделили 10 компактных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Они рассказали о плюсах и минусах каждой из представленных моделей.

Британские эксперты назвали лучшие компактные авто с пробегом по цене до $13 000. В рейтинг вошли 10 современных моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных автомобилей есть множество компактных моделей. Они отлично подходят для городских поездок.

Эксперты испытали десятки компактных автомобилей с пробегом. Они выделили 10 моделей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами.

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом до $13 000:

10. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa имеет множество преимуществ за невысокую стоимость
Фото: Opel

Opel/Vauxhall Corsa является практичным автомобилем, который доступен на вторичном рынке за небольшую цену. Эта модель также отличается комфортной подвеской для своего класса.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • комфортная подвеска;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • недостаточная поворачиваемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неприятное управление.

9. Renault Clio

Renault Clio является очень экономным автомобилем
Фото: Renault

Renault Clio привлекает стильным дизайном. Еще одной особенностью модели является низкий уровень вредных выбросов и экономность.

Плюсы:

  • экономные двигатели;
  • высокий уровень надежности;
  • низкий уровень вредных выбросов.

Минусы:

  • небогатое оснащение в самых дешевых комплектациях;
  • коробка передач иногда работает нестабильно;
  • мало места на заднем ряду сидений.

8. Mini Cooper

Mini Cooper отличается уникальным дизайном
Фото: MINI

Mini Cooper обладает особым шармом, за который владельцы ценят эту модель. Также автомобиль имеет приятное управление и красивый интерьер.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • низкая стоимость обслуживания.

Минусы:

  • низкий уровень практичности;
  • в интерьере присутствуют дешевые материалы.

7. Honda Jazz

Honda Jazz практичнее своих конкурентов
Фото: Honda

Honda Jazz, несмотря на компактные габариты, предлагает очень высокий уровень практичности. Эта модель отлично подходит для семьи.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • качественная сборка.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • маломощные двигатели;
  • неприятное управление.

6. Dacia Sandero

Dacia Sandero обладает доступным ценником
Фото: Dacia

Dacia Sandero пользуется большим спросом в Европе, благодаря своей низкой стоимости. Эта модель предлагает экономные двигатели и высокий уровень практичности.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • низкий уровень безопасности;
  • мало комплектаций на выбор;
  • плохая шумоизоляция.

5. Suzuki Swift

Suzuki Swift имеет приятное управление
Фото: Suzuki

Suzuki Swift привлекает приятным управлением и стильным дизайном. Добавьте к этому экономные двигатели и вы получите отличный городской автомобиль.

Плюсы:

  • плавная работа двигателей;
  • приятное управление;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • жесткая подвеска;
  • в интерьере присутствуют дешевые материалы.

4. Volkswagen Polo

Высокая стоимость Volkswagen Polo не дала модели подняться выше в рейтинге
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo отличается высоким уровнем практичности. Также модель довольно тихая во время поездки.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • просторный интерьер;
  • хорошая шумоизоляция.

Минусы:

  • шумные двигатели;
  • не самая качественная сборка;
  • низкий уровень надежности.

3. Skoda Fabia

Skoda Fabia дешевле Volkswagen Polo
Фото: Skoda

Skoda Fabia предлагает почти то же самое, что и Volkswagen Polo, но за более низкую стоимость. Эксперты даже признали эту модель "Автомобилем года" в 2015 году.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • приятное управление;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • в интерьере присутствуют дешевые материалы;
  • жесткая подвеска;
  • нет некоторых современных систем безопасности.

2. Ford Fiesta

Ford Fiesta приятный в управлении
Фото: Ford

Ford Fiesta имеет стильный дизайн и приятное управление. Также модель доступна с мощными двигателями Ecoboos.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • высокий уровень безопасности;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • в интерьере присутствуют дешевые материалы.

1. Seat Ibiza

Seat Ibiza имеет множество преимуществ перед конкурентами
Фото: SEAT

Seat Ibiza стал фаворитом британских экспертов. Эта модель предлагает все лучшее, что есть у современных компактных автомобилей.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • высокий уровень практичности;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • в интерьере присутствуют дешевые материалы;
  • плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие большие кроссоверы с пробегом по цене до $25 000.