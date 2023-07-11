Культовый спорткар Toyota впервые помыли за почти десяток лет (видео)

Toyota Supra был далеко не в лучшем состоянии, пока за автомобиль не взялись умельцы. Топовая версия спорткара способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

В США спорткар Toyota Supra 1990-х впервые помыли за почти десяток лет. Автомобиль долгие годы стоял на месте. Видео опубликовали на YouTube-канале Forensic Detailing Channel.

Сейчас Toyota Supra четвертого поколения в отличном состоянии является желанным авто для коллекционеров. Один из таких автомобилей ушел с молотка за 133 000 долларов.

Этот спорткар черного цвета внешне был не в самой лучшем состоянии. На кузове присутствовали следы эксплуатации, а также повреждения лакокрасочного покрытия.

Умельцы воспользовались профессиональными инструментами и провели детейлинг авто. Сперва была проведена бесконтактная мойка автомобиля. После этого спорткар подняли на домкрате и почистили его днище.

Последним штрихом является полировка автомобиля. После всех манипуляций спорткар стал выглядеть как новый.

Результат превзошел все ожидания. Глядя на авто сложно сказать, что его пробег составляет десятки тысяч километров.

После всех манипуляций спорткар стал выглядеть как новый Фото: Скриншот

Toyota Supra оснащалась 3,0-литровыми атмосферными или турбированными двигателями мощностью от 225 до 330 л.с. Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Ранее Фокус рассказал, что в США выставили на продажу купе Toyota Supra 1993 года за 299 800 долларов.