Раскрыты подробности нового Sandero: он станет бюджетным электромобилем (фото)

Новый Sandero 2027 станет бюджетной альтернативой электромобилю Renault 5. Хэтчбек предложат во внедорожном исполнении.

Опубликовано первое изображение нового Dacia/Renault Sandero четвертого поколения. Бюджетная модель появится в 2027 году и кардинально изменится – станет электрической. Об этом пишет британское издание Autocar.

Новый Sandero позиционируют как доступный бюджетный электромобиль. Генеральный директор Dacia Денис Ле Вот объяснил, что компания не заинтересована в создании дорогих электрокаров стоимостью свыше 35 000 евро.

Нынешнее поколение Sandero выпускают с 2020 года Фото: Dacia

Скорее всего, электромобиль Dacia Sandero будет предложен исключительно в варианте повышенной проходимости – на подобие нынешнего Stepway. На рендере у авто увеличен клиренс и установлен пластиковый внедорожный обвес. Дизайн Sandero будет выдержан в новом граненом стиле Dacia, который дебютирует на Duster третьего поколения.

Модель построят на платформе CMF-BEV, то есть это будет более доступная альтернатива новому Renault 5. У него же могут позаимствовать и 136-сильный мотор.

Денис Ле Вот заявил, что не стоит ожидать от Sandero 2027 запаса хода свыше 500 км. Ради снижения себестоимости электрокар оснастят небольшой батареей.

Вполне возможно, что батарею возьмут у того же Renault 5. Напомним, что у электрокара ее емкость – 40 либо 52 кВт∙ч, а запас хода составит 300-400 км.

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