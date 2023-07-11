На рынок вышел недорогой Jeep с расходом 5,6 л на 100 км: он появится в Украине (фото)

Новый Jeep Avenger отныне доступен и в бензиновом исполнении с 1,2-литровым 100-сильным турбомотором. Кроссовер существенно дешевле электрической версии модели.

Модельный ряд Jeep Avenger 2023 расширен. К электромобилю присоединилась бензиновая версия. Она уже продается в ряде европейских стран по цене от 27 000 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Jeep.

Бензиновую версию выдает только выхлопная труба Фото: Stellantis

Городской кроссовер Jeep Avenger в бензиновом варианте оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. В смешанном цикле он расходует всего 5,6 л/100 км. Модель доступна исключительно с передним приводом. От электрического собрата она отличается визуально только наличием выхлопной трубы.

Именно в такой версии новый Jeep Avenger должен появиться в Украине. Ранее его дебют в нашей стране анонсировали в представительстве концерна Stellantis.

Цена Jeep Avenger с 1,2-литровым двигателем стартует с 27 000 евро Фото: Stellantis

Как бензиновые, так и электрические кроссоверы Jeep Avenger выпускают на предприятии в польском городе Тыхи. К слову, там же вскоре начнут собирать и новый Fiat 600, построенный на той же платформе.

Напомним, что новый Jeep Avenger изначально презентовали именно в электрическом исполнении. Первый электромобиль Jeep оснастили 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км. Такая версия модели стоит 39 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что такую же силовую установку получил и обновленный электромобиль Peugeot 208.

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