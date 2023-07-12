Преемника суперкара Lamborghini Huracan впервые заметили на дорогах (фото)

Преемник суперкара Lamborghini Huracan будет оснащен гибридной силовой установкой мощностью более 700 сил. Внешность новинки будет выполнена в стиле флагманской модели Revuelto.

Lamborghini готовят преемника для своего суперкара Huracan. Новинка будет сильно отличаться от текущей модели внешне и внутренне. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Тестовый прототип прикрыт камуфляжем. Тем не менее некоторые элементы дизайна новинки можно разглядеть.

Преемник Huracan будет выполнен в стиле Lamborghini Revuelto. Спереди появятся похожие узкие фары с шестиугольными дневными ходовыми огнями. Интересно то, что Lamborghini попытались замаскировать переднюю оптику с помощью наклеек с изображением фар от модели Gallardo.

Спереди разместили наклейки с изображением фар от Gallardo Фото: Motor1.com

Сзади расположены узкие светодиодные фонари. Между ними разместят выхлопные патрубки. Также сзади появится большой карбоновый диффузор.

Сзади появятся узкие фонари Фото: Motor1.com

На тестовом прототипе есть наклейка с надписью "высокое напряжение". Это подтверждает слухи о том, что преемник Lamborghini Huracan станет гибридом.

Преемник Lamborghini Huracan станет гибридом Фото: Motor1.com

Вероятнее всего, 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 заменят на 4,0-литровый турбированный двигатель V8. Его дополнят электромотором, а суммарная мощность составит более 700 л.с.

Силовая установка будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Она позволяет переключать передачи с молниеносной скоростью.

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Преемника Lamborghini Huracan планируют представить в 2024 году. Пока технические характеристики и стоимость остаются неизвестными.

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