В старом сарае нашли культовый американский спорткар 60-х в идеальном состоянии (фото)

Всего выпустили 4228 кабриолетов Plymouth Barracuda 1967 года. Спорткар оснащен 4,5-литровым 235-сильным V8 и автоматической КПП.

В США обнаружили отлично сохраненный кабриолет Plymouth Barracuda 1967 года. Знаменитое спортивное авто практически не эксплуатировалось на протяжении последних 30 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто прошло реставрацию 30 лет назад Фото: autoevolution.com

Предыдущий владелец Plymouth Barracuda в 90-х отреставрировал автомобиль до оригинального состояния, однако не ездил на нем, а по неизвестной причине поставил машину в гараж в штате Вайоминг. Там она и простояла до наших дней, выезжая на дороги лишь 1-2 раза в год.

Салон кабриолета в отличном состоянии Фото: autoevolution.com

Кабриолет Plymouth Barracuda превосходно выглядит и требует лишь мелкого техобслуживания и замены тормозов. Машина была перекрашена, а отделка ее салона – восстановлена. Двигатель чистый и без подтеков.

Plymouth Barracuda 1967 года оснащен 4,5-литровым V8 мощностью 235 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 9 с.

Под капотом установлен 4,5-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Кабриолет считается самой редкой версией модели: в 1967 году выпущено только 4228 таких авто. Сейчас Plymouth Barracuda планируют продать на аукционе.

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