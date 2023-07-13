Как снизить расход топлива во время поездки на авто: советы для водителей

Эти советы помогут снизить расход топлива на несколько литров на 100 км пути. Воспользоваться такими приемами сможет любой водитель.

В Украине продолжают расти цены на бензин и дизель. К счастью, существует несколько способов, которые помогут вам снизить расход топлива. Фокус расскажет, как ездить на авто более экономно.

Многие водители замечали, что реальный расход топлива автомобилей отличается от тех показателей, которые заявляют производители. Дело в том, что испытания часто проводятся в условиях, когда водитель ездит на авто как можно экономнее.

Некоторые советы помогут не только снизить расход топлива авто, но и продлят его срок службы. Они довольно простые, и ими может воспользоваться любой водитель.

Как снизить расход топлива во время поездки на авто:

Не переключайте передачи на высоких оборотах двигателя

Для каждой модели предусмотрен свой диапазон эффективных оборотов двигателя Фото: Pixabay

Один из самых простых, но эффективных советов заключается в том, чтобы не переключать передачи на высоких оборотах двигателя. Так автомобиль поддается более высоким нагрузкам и расходует больше топлива.

Важно узнать диапазон эффективных оборотов двигателя вашего авто. Часто у бензиновых автомобилей она находится в пределе 1800-3000 об/мин. Вы можете узнать эту информацию в инструкции к автомобилю или проверить ее в интернете.

Двигайтесь на автомобиле плавно

Плавное вождение поможет сильно снизить расход топлива Фото: Pixabay

В городе часто приходится останавливаться и стартовать с места. Чтобы улучшить положение, старайтесь ездить на автомобиле с постоянной скоростью.

Нагрузка на двигатель повышается, если часто совершать резкие разгоны и торможения. Поэтому избегайте резких маневров и не превышайте установленные скоростные режимы.

Избегайте холостого хода

Лучше всего глушить двигатель во время простоев Фото: Pixabay

Если вы стоите в пробке или вам просто нужно подождать некоторое время в авто, заглушите двигатель. Даже одна минута простоя на холостом ходу может сильно повысить расход топлива.

Прогревать автомобиль также нужно правильно. Первые 10 километров следует ехать плавно и избегать резких разгонов.

Кондиционер или открытое окно?

Открывать окна лучше всего на низкой скорости Фото: Pixabay

В жаркую погоду трудно обойтись без кондиционера. Многие водители знают, что эта опция повышает расход топлива, но и открытое окно в автомобиле также не сделает его более экономным.

Эксперты рекомендуют использовать кондиционер только на скорости свыше 70 км/ч. На низких скоростях воздушное сопротивление становится ниже, поэтому открытое окно в автомобиле все же будет эффективнее.

Избавьтесь от внешнего тюнинга

Тюнинг может сделать ваш автомобиль более стильным, но такие доработки влияют на аэродинамику Фото: Pexels

Кенгурятники, модифицированные кузовные обвесы, капоты и спойлеры могут сильно изменить внешний вид вашего авто. Обратной стороной внешнего тюнинга является сильное влияние на аэродинамику автомобиля.

Автопроизводители уделяют большое внимание аэродинамическим свойствам своих моделей. Поэтому внешний тюнинг может увеличить воздушное сопротивление, из-за чего повысится расход топлива.

Следите за состоянием шин и колес

Состояние шин и колес сильно влияет на характеристики авто Фото: Pexels

На расход топлива может повлиять состояние шин и колес вашего автомобиля. Для экономии топлива важно, чтобы шины не были изношенными и поврежденными.

Оптимальное давление в шинах может снизить расход топлива на 5-10%. Также это позволит сделать автомобиль более устойчивым на дороге.

Из-за неправильной установки колес шины могут изнашиваться неравномерно. Поэтому всегда проводите балансировку колес, когда меняете комплект.

Заправляйте автомобиль качественным топливом

Автомобиль нужно заправлять только тем топливом, которое указал производитель Фото: avto.informator.ua

На некоторых АЗС стоимость топлива может быть значительно ниже, чем у конкурентов. Это может указывать на то, что такая заправочная станция заливает некачественное топливо.

Также не стоит заливать в бензобак горючее, которое не подходит вашему автомобилю. Автопроизводители всегда указывают тип топлива, которым необходимо заправлять авто.

Снизьте вес автомобиля

Чем больше вес автомобиля, тем выше расход топлива Фото: Pexels

В некоторых случаях на повышенный расход топлива влияет слишком большой вес авто. Дело в том, что на двигатель приходится большая нагрузка, если автомобиль тяжелый.

Для того чтобы снизить расход топлива, следует избавиться от лишних вещей внутри вашего авто. Отдельно эти предметы могут весить совсем немного, но вместе они значительно прибавляют к весу автомобиля.

Вовремя проводите техобслуживание вашего авто

Технически исправный автомобиль расходует гораздо меньше топлива Фото: Pexels

Часто расход топлива становится высоким не только из-за того, что водитель совершает ошибки во время вождения. Дело может быть в технических неисправностях авто.

Автомобили, как и многие другие механизмы, время от времени нуждаются в ремонте. Детали двигателя больше всего влияют на то, сколько топлива будет расходовать транспортное средство.

Особое внимание стоит уделить состоянию воздушного фильтра. Если он работает неисправно, то расход топлива может стать выше на 20-35%.

Рекомендуется проводить техобслуживание авто в сроки, которые устанавливает производитель для каждой модели. Так вы сможете не только снизить расход топлива, но и продлить срок службы вашего автомобиля.

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