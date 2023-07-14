Ученые изобрели "плащ" для увеличения запаса хода электромобилей: как он работает

Тепловой "плащ" размещается поверх припаркованного электрокара, подготавливая аккумулятор к поездке. Ученые планируют сделать свое изобретение универсальным для всех моделей на электротяге.

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг создали тепловой "плащ" для электромобилей. Разработка поможет повысить запас хода автомобилей на электротяге. Об этом рассказали на сайте Daily Mail.

Запас хода является одним из самых важных показателей среди электромобилей. Многие автопроизводители увеличивают его за счет установки более емких аккумуляторных батарей, но китайские ученые решили пойти другим путем.

Тепловой "плащ" размещается поверх припаркованного электрокара, охлаждая его летом или прогревая зимой. Так аккумулятор подготавливается к поездке и работает при оптимальной температуре.

В ходе испытаний исследователи обнаружили, что в солнечный день в салоне автомобиля без теплового "плаща" температура составляла 50,5 °C. В интерьере подготовленного авто температура составляла всего 22,8 °С.

Во время зимних испытаний ситуация оказалась прямо противоположной. В автомобиле с тепловым "плащом" было значительно теплее.

Тепловой плащ состоит из двух слоев Фото: Huaxu Qiao/SWNS

Изобретение состоит из двух слоев. Внешний слой изготовлен тонких волокон кремнезема и покрыт нитридом бора, а внутренний — из алюминиевого сплава.

Ученые планируют сделать тепловой "плащ" масштабируемым, чтобы он подходил для всех электромобилей. Пока неизвестно, сколько будет стоить это изобретение.

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