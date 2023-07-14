Новый Hyundai Tucson 2024 рассекретили задолго до премьеры (фото)

Кроссовер получит измененный дизайн и доработанный интерьер с расширенным списком оснащения. Моторная гамма кроссовера останется без изменений.

Обновленный кроссовер Hyundai Tucson 2024 модельного года впервые заметили во время тестов на дорогах. Модель получит обновленный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Текущее поколение Hyundai Tucson было представлено в 2020 году. Теперь же пришло время для планового обновления кроссовера.

Тестовый прототип прикрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Заметно, что передняя часть останется узнаваемой, но будет более похожа на другие модели бренда.

Тестовый прототип прикрыт камуфляжем Фото: Motor1.com

Решетка радиатора станет немного меньше и получит измененную форму. Помимо этого кроссовер оснастят другими фарами.

Решетка радиатора станет немного меньше Фото: Motor1.com

Сзади также ожидаются некоторые изменения. Среди них улучшенная оптика, которая будет объединена в один блок.

Сзади могут появиться новые фонари Фото: Фото из соцсетей

В интерьере не стоит ждать больших изменений. Салон будет лишь незначительно улучшен за счет новой информационно-развлекательной системы.

Моторная гамма кроссовера останется без изменений. Модель, как и сейчас, предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридными силовыми установками.

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