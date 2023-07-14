Раритетный спорткар Dodge завелся после 46 лет простоя (фото)

Редкий спорткар Dodge Coronet R/T простоял в старом сарае с 1977 года. Тем не менее, его 7,2-литровый V8 удалось оживить.

В США обнаружили заброшенный Dodge Coronet 1967 года. Американское спортивное купе не выезжало на дороги 46 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто не выезжало на дороги с 1977 года Фото: autoevolution.com

Этот Dodge Coronet R/T эксплуатировали на протяжении 10 лет, а в 1977 году поставили в сарай в штате Джорджия. Там он и простоял до наших дней.

Спорткар Dodge Coronet R/T покрыт пятнами ржавчины, а часть декора и других деталей сняты с авто. В то же время салон купе сохранился довольно неплохо и отделку менять не надо.

Отделка салона неплохо сохранилась Фото: autoevolution.com

Также на удивление хорошее состояние у двигателя. 7,2-литровый V8 даже завелся, когда его отчистили и подали топливо в карбюратор. Вместе с тем, Dodge Coronet нуждается в замене топливного бака. Теперь автомобилю ищут нового владельца, который отреставрирует его.

7,2-литровый V8 смогли завести Фото: autoevolution.com

Dodge Coronet 1967 года в заряженном исполнении R/T – ценная коллекционная модель. Всего выпущено около 9000 7,2-литровых купе. Эта восьмерка развивала 375 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимал около 7 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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