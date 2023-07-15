Импортозамещение буксует: "АвтоВАЗ" не может заменить китайские логотипы на новой Lada

Кроссовер Lada X-Cross 5 является копией FAW Bestune T77 и в его салоне остался логотип китайского бренда. Заменить его эмблемой Lada оказалось непросто.

У "АвтоВАЗа" возникли проблемы с запуском в производство новой Lada X-Cross 5. На предприятии не могут быстро заменить логотипы FAW в салоне кроссовера. Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, новая Lada X-Cross 5 – точная копия китайского FAW Bestune T77. От модели донора кроссовер отличается только логотипами — это единственная "импортозамещенная" деталь авто. На кузове их заменили на значки Lada, а вот в салоне на руле осталась эмблема FAW – ее не сняли даже во время официальной презентации модели.

В салоне на руле остался логотип FAW Фото: АВТОВАЗ

Проблему признал даже руководитель "АвтоВАЗа" Максим Соколов – по его словам, понадобится несколько месяцев, чтобы заменить логотипы FAW на эмблемы Lada.

По его словам, логотип установлен на центральной части руля и за ним находится подушка безопасности. В "АвтоВАЗе" посчитали эмблему элементом активной безопасности и новому значку понадобятся испытания и длительная сертификация.

Не исключено, что кроссовер Lada X-Cross 5 начнут собирать с логотипом FAW в салоне. На это намекнул Максим Соколов.

"Я бы сказал, что это нейтральный шильдик. Между прочим, геометрия напоминает геометрию эмблемы ВАЗа семидесятых годов. Такой ретро взгляд, как и у других наших брендов запускаемых. В этом ничего страшного нет", — заявил руководитель "АвтоВАЗа".

Ранее Фокус сообщал, что новейший лимузин Lada не смогли завести во время презентации.

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