Запас хода 800 км и цена $36 500: раскрыты подробности первого электромобиля Xiaomi (фото)
Электромобиль Xiaomi MS11 Modena получит большую батарею емкостью 101 кВт∙ч. Запас хода седана достигнет 800 км.
Появилась информация про новый Xiaomi MS11. Первый автомобиль в истории китайской корпорации поступит в производство с начала 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Ожидается, что электромобиль Xiaomi MS11 получит название Modena (как у Ferrari 360) и будет стоить от 260 000 до 350 000 юаней ($36 500 – 49 000). Обтекаемый седан станет более доступной альтернативой Tesla Model 3, причем по некоторым характеристикам превзойдет основного конкурента.
В частности, запас хода электрокара Xiaomi Modena составит 800 км в топовой заднеприводной версии и около 600-650 км – в полноприводной. Такого результата добились, установив большую литий-ионную батарею емкостью 101 кВт∙ч. Ее масса составляет 642 кг.
Кроме того, ожидаются более доступные модификации с литий-железо-фосфатной батареей от BYD. Их запас хода будет меньше.
Также сообщается, что Xiaomi работают над автопилотом для своего электрокара. MS11 Modena получит набор сенсоров, лидар (лазерный дальномер) и мощный процессор Qualcomm 8295 для обработки данных. Кузовные панели для авто будет изготовлять BAIC, а тормоза поставит Brembo.
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