На продажу выставили очень редкий немецкий спорткар 80-х на базе Opel (фото)

Спорткар основан на представительском седане Opel Senator, а его экстерьер разработал итальянский дизайнер. Под капотом расположен 177-сильный двигатель, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,1 секунды.

В США на аукцион Cars & Bids выставили редкий немецкий спорткар Bitter SC 1985 года выпуска. Всего было выпущено 461 такое купе. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Bitter SC создал немецкий гонщик Эрих Биттер. Модель выпускалась с 1980 по 1986 год и была основана на представительском седане Opel Senator.

Спереди расположены скрытые фары и компактная решетка радиатора. Кузов автомобиля окрашен в красный цвет.

Передние фары поднимаются только при активации Фото: Cars and Bids

Сзади размещены компактные фонари и пластиковый бампер. Под ним находятся двойные выхлопные патрубки.

Автомобиль получил модифицированные выхлопные патрубки Фото: Cars and Bids

Интерьер спорткара выполнен из белой кожи. Внутри также присутствует отделка из темного дерева.

Интерьер спорткара выполнен из светлой кожи и дерева Фото: Cars and Bids

Под капотом расположен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 177 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​​​механической коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,1 секунды.

Пробег Bitter SC составляет всего 54 556 км. Купе отлично сохранилось и не нуждается в ремонте.

Торги за редкий спорткар заканчиваются уже через сутки. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 11 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что на аукцион выставили спорткар Ford Mustang Saleen SSC 1989 года.