General Motors готовят новый бюджетный электрокар стоимостью менее $10 000 (фото)

Компактный Wuling HongGuang Mini EV получит более крупного и просторного собрата. Он будет оснащен 41-сильным мотором, а его цена составит не более 10 000 долларов.

В интернет попали фото нового электромобиля Wuling. Компактный городской хэтчбек дебютирует до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Над моделью работают специалисты General Motors, ведь американский концерн является совладельцем (вместе с китайским SAIC) бренда Wuling. Марка специализируется на бюджетных электромобилях, а ее основная модель Wuling HongGuang Mini EV является самым популярным электрокаром в Китае.

Электрокар обудет стоить менее 10 000 долларов Фото: autohome.com.cn

Именно электромобиль Wuling Mini EV и стал основой для новой модели. Сходство двух авто заметно в профиль, однако у новинки другие переднюю и заднюю части с более плавным дизайном. Заменены фары, фонари и бамперы.

Кроме того, новый Wuling несколько крупнее. Пока неизвестно, станет ли он отдельной моделью либо же будет удлиненной версией Wuling HongGuang Mini EV.

Габариты электрокара Wuling:

длина – 3064 мм;

ширина – 1493 мм;

высота – 1614 мм;

колесная база – 2010 мм.

Хэтчбек получит 41-сильный мотор Фото: autohome.com.cn

Китайский электромобиль Wuling оснащен более мощным мотором на 41 л. с., но максимальная скорость по-прежнему ограничена на 100 км/ч. Запас хода электрокара пока неизвестен – очевидно хэтчбек получит батареи на 13,8, 17,6 и 26 кВт∙ч от стандартного Wuling HongGuang Mini EV. Цена Wuling также пока не называется, однако она точно не превысит 10 000 долларов.

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