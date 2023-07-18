С неправильно припаркованными автомобилями начали бороться компактные роботы (видео)

Роботы-эвакуаторы Eastract управляются дистанционно при помощи пульта управления. Они могут проехать в узком пространстве и самостоятельно отвезти в сторону припаркованное авто.

В Европе придумали эффективный способ, как бороться с парковкой автомобилей в неположенном месте. Эвакуацией таких авто занимаются не только эвакуаторы, но и компактные роботы. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Французская компания Multitract занимается созданием роботов-эвакуаторов на дистанционном управлении. Они называются Eastract и справляются со своей задачей более чем приемлемо.

Робот Eastract может эвакуировать автомобили весом до 2500 кг Фото: Multitract

Eastract похож на гибрид эвакуатора и вилочного погрузчика. Он довольно компактный, чтобы проехать в узком пространстве.

Роботы-эвакуаторы выпускаются с 2012 года. Ими управляют операторы при помощи пульта дистанционного управления.

Eastract используется не только для борьбы с неправильно припаркованными автомобилями. В Британии робот помог эвакуировать кроссовер Land Rover Range Rover Evoque с неисправной трансмиссией.

Робот-эвакуатор оснащен гусеницами и поддоном. Его полезная нагрузка составляет 2500 кг, а для более тяжелых авто есть модель TowTrack XL, которая может справиться с автомобилями весом до 3500 кг.

Eastract уже используют несколько европейских компаний. В Multitract заявили, что в ближайшие годы может появиться полностью автономная версия их робота-эвакуатора.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку дорогой Rolls-Royce Ghost.