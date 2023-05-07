50 евро за 10 минут: назван город с самой дорогой в мире парковкой

Парковка в центральной части Гааги стала самой дорогой в мире. Решение резко повысить тарифы городские власти объяснили многочисленными жалобами жителей на отсутствие свободных паркомест.

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В центре Гааги (Нидерланды) резко увеличена стоимость парковки. Теперь даже за 10 минут стоянки на улице придется заплатить 50 евро и это абсолютный мировой рекорд. Об этом сообщает сайт Omroep West.

Решение резко увеличить цены на парковку приняли городские власти Гааги. Новые тарифы будут действовать только на уличных парковках в центре города и районе Схевенинген. Примечательно, что тарифы не дифференцированы, то есть 50 евро придется заплатить как за несколько минут стоянки, так и за целые сутки.

Жителей и гостей Гааги призывают использовать перехватывающие паркинги

В муниципалитете Гааги объяснили, что решение резко повысить стоимость парковки приняли после многочисленных жалоб жителей центральных районов города. Из-за огромного количества туристов им попросту негде припарковать свои машины.

Сообщается, что тарифы на парковку в 50 евро – это своего рода пилотный проект и они будут действовать ровно год. Местным жителям разрешат парковаться бесплатно только возле своего дома.

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В мэрии Гааги считают, что столь высокая плата за парковку стимулирует туристов и жителей других районов Гааги оставлять машины на перехватывающих паркингах, где тарифы ниже. Сейчас они пустуют, ведь водители предпочитают парковаться в центре.

Большинство местных жителей поддержали нововведение, но нашлись и противники. Владельцы магазинов в центре города считают, что дорогая парковка ударит по их бизнесу. Они выступили с пропозицией ограничить время стоянки, чтобы водители смогли сходить за покупками.

"Если необходимо, сделайте парковку на 15 или 20 минут. Тогда вы дадите людям возможность быстро зайти в магазин", – предложила владелица винного магазина Флер Круйт.

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