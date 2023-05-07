50 євро за 10 хвилин: названо місто з найдорожчим у світі паркуванням

Паркування в центральній частині Гааги стало найдорожчим у світі. Рішення різко підвищити тарифи міська влада пояснила численними скаргами мешканців на відсутність вільних паркомісць.

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У центрі Гааги (Нідерланди) різко збільшено вартість паркування. Тепер навіть за 10 хвилин стоянки на вулиці доведеться заплатити 50 євро, і це абсолютний світовий рекорд. Про це повідомляє сайт Omroep West.

Рішення різко збільшити ціни на паркування прийняла міська влада Гааги. Нові тарифи діятимуть лише на вуличних парковках у центрі міста та районі Схевенінген. Примітно, що тарифи не диференційовані, тобто 50 євро доведеться заплатити як за кілька хвилин стоянки, так і за цілу добу.

Жителів та гостей Гааги закликають використовувати перехоплювальні паркінги

У муніципалітеті Гааги пояснили, що рішення різко підвищити вартість паркування ухвалили після численних скарг мешканців центральних районів міста. Через величезну кількість туристів їм просто ніде припаркувати свої машини.

Повідомляється, що тарифи на паркування 50 євро – це свого роду пілотний проєкт і вони діятимуть рівно рік. Місцевим мешканцям дозволять паркуватися безкоштовно лише біля свого будинку.

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У мерії Гааги вважають, що така висока плата за паркування стимулює туристів та жителів інших районів Гааги залишати машини на перехоплювальних паркінгах, де тарифи нижчі. Зараз вони порожні, адже водії вважають за краще паркуватися у центрі.

Більшість місцевих жителів підтримали нововведення, але знайшлися й супротивники. Власники магазинів у центрі міста вважають, що дороге паркування вдарить по їхньому бізнесу. Вони виступили з пропозицією обмежити час стоянки, щоб водії змогли сходити за покупками.

"Якщо потрібно, зробіть паркування на 15 або 20 хвилин. Тоді ви дасте людям можливість швидко зайти в магазин", — запропонувала власниця винного магазину Флер Круйт.

Раніше Фокус повідомляв, що паркування в Києві тимчасово стало повністю безкоштовним.

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