В Україні з 1 травня набуває чинності нова редакція ПДР: що зміниться для водіїв

У літній період ближнє світло фар за містом не є обов'язковим у світлий час доби. Водіїв не штрафують за не увімкнені освітлювальні прилади.

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З 1 травня набирає чинності так звана "літня" редакція ПДР України. Це означає, що водіям із завтрашнього дня необов'язково включати ближнє світло фар за містом у світлий час доби.

Як відомо, п. 9.8 Правил дорожнього руху наказує завжди включати ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами з 1 жовтня до 1 травня.

Така вимога обумовлена поганою видимістю на дорогах в осінньо-зимовий період із коротким світловим днем та складними погодними умовами. Звичайно, з увімкненими освітлювальними приладами автомобіль більш помітний.

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Крім того, п. 9.8 ПДР України встановлює штраф за не включене ближнє світло на трасі у розмірі від 425 до 510 гривень. З 1 травня по 1 жовтня це покарання не загрожує водіям, адже світловий день довший і видимість, як правило, краща.

Також у літній період у низці українських міст дозволяється підвищити обмеження швидкості до 80 км/год на окремих дорогах. У Києві цей ліміт уже запровадили.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть запровадити нові штрафи за порушення правил дорожнього руху пішоходами.