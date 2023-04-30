В Украине с 1 мая вступает в силу новая редакция ПДД: что изменится для водителей

В летний период ближний свет фар за городом не является обязательным в светлое время суток. Водителей не штрафуют за не включенные осветительные приборы.

Related video

С 1 мая вступает в силу так называемая "летняя" редакция ПДД Украины. Это значит, что водителям с завтрашнего дня необязательно включать ближний свет фар за городом в светлое время суток.

Как известно, п. 9.8 Правил дорожного движения предписывает всегда включать ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов с 1 октября по 1 мая.

Такое требование обусловлено плохой видимостью на дорогах в осенне-зимний период с коротким световым днем и сложными погодными условиями. Естественно, со включенными осветительными приборами автомобиль более заметен.

Важно

В Украине водителя мопеда оштрафовали на 40800 грн: что он нарушил

Кроме того, п. 9.8 ПДД Украины устанавливает штраф за не включенный ближний свет на трассе в размере от 425 до 510 гривен. С 1 мая по 1 октября это наказание не грозит водителям, ведь световой день длиннее и видимость, как правило, лучше.

Также в летний период в ряде украинских городов разрешается повысить ограничение скорости до 80 км/ч на отдельных дорогах. В Киеве этот лимит уже ввели.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут ввести новые штрафы за нарушение ПДД пешеходами.