Раритет без пробега: обнаружен уникальный суперкар Lexus в состоянии нового авто (фото)

Lexus LFA выпущен тиражом в 500 экземпляров и это единственный суперкар японской марки. Купе оснащено высокооборотистым 552-сильным V10 и может развить 325 км/ч.

В Калифорнии обнаружили идеально сохраненный Lexus LFA 2012 года. Знаменитый суперкар является капсулой времени и выглядит как новый. Об этом сообщает сайт RM Sotheby’s – именно на этом аукционе авто планируют продать.

Суперкар способен развить 325 км/ч Фото: RM Sotheby's

На одометре Lexus LFA всего 76 км, то есть авто только прошло заводские испытания и не эксплуатировалось вообще. У него родная резина, а сиденья в салоне до сих пор запакованы в целлофановые чехлы. К слову, интерьер отделан двухцветной кожей и алькантарой в редкой красно-белой комбинации.

На сиденьях в салоне остались целлофановые чехлы Фото: RM Sotheby's

На данный момент неизвестно, почему суперкар Lexus LFA не выезжал на дороги. Его приобрели в городе Монтерей и сразу поставили в гараж.

Авто оценили примерно в 700-900 тысяч долларов, ведь это очень редкая модель. Единственный в истории суперкар Lexus выпущен тиражом в 500 экземпляров. Конкретно это авто имеет порядковый номер 188.

Под капотом установлен 4,8-литровый V10 Фото: RM Sotheby's

Lexus LFA оснащен высокооборотистым 4,8-литровым V10 мощностью 552 л. с. при 8700 об/мин. С 6-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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