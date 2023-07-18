Культовый американский спорткар 70-х более 30 лет простоял заброшенным в гараже (фото)

Этот Pontiac Firebird Trans Am выставлен на продажу в городе Кэти, штат Техас. Спорткар долгое время не эксплуатировался, из-за чего его кузов покрылся ржавчиной.

Легендарный американский маслкар Pontiac Firebird Trans Am 1977 года простоял в гараже более трех десятилетий. Он обладает не лучшим состоянием, но сохранил под капотом оригинальный двигатель. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Pontiac Firebird Trans Am второго поколения выпускался с 1970 по 1981 год. Этот спорткар стал популярным благодаря своему стильному дизайну, который выделялся на фоне конкурентов.

Этот спорткар выставлен на продажу. Он более трех десятилетий простоял в гараже. На кузове есть трещины, царапины и следы коррозии.

Интерьер авто далеко не в лучшем состоянии Фото: ebay.com

Под капотом расположен базовый 6,6-литровый двигатель V8 L78 мощностью 183 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Он нуждается в ремонте и не всегда заводится с первой попытки.

Двигатель спорткара также нуждается в ремонте Фото: ebay.com

Некоторые экземпляры Pontiac Firebird Trans Am в отличном состоянии уходят с молотка за шестизначные суммы. Именно поэтому некоторых умельцев может заинтересовать это авто.

Продавец просит за раритетный спорткар 9500 долларов. Также он согласен сделать скидку для потенциальных покупателей.

Ранее Фокус рассказал, что в США нашли целую заброшенную коллекцию старинных авто.