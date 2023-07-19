Старый автобус превратили в идеальный дом на колесах для большой семьи (видео)

Модернизация школьного дома обошлась семье примерно в 50 000 долларов. Внутри есть несколько спален, игровая комната, ванная комната, кухня и гостиная.

Супруги Джефф и Анна из США создали уютный дом на колесах из старого школьного автобуса. Он получил уютный интерьер и может разместить внутри до семи человек. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny Home Tours.

Джефф и Анна купили этот автобус в 2017 году за 4000 долларов. Они потратили около 50 000 долларов, чтобы превратить его в практичный автодом для большой семьи.

Автобус покрасили в мятный цвет с белой крышей. Он получил второй этаж, в котором размещены две небольшие спальни и игровая комната.

В одной из спален установлена большая кровать размера king size Фото: Скриншот

На первом этаже возле водительского места расположены два дивана и книжная полка. Также рядом есть телевизор для вечерних киносеансов.

В гостиной есть два дивана и книжная полка Фото: Скриншот

На первом этаже можно найти три детские спальни. В них есть двухъярусные кровати и несколько столов.

В детских спальнях установлены двухярусные кровати Фото: Скриншот

На кухне есть все необходимое, включая пропановую плиту, холодильник, столешницы, шкафы и раковину. Там же разместили стиральную машину и сушилку.

На кухне есть плита, холодильник и раковина Фото: Скриншот

Рядом с кухней есть полноценная ванная комната. Там можно найти душ, унитаз, раковину и зеркало.

За кухней расположена ванная комната Фото: Скриншот

Основным источником энергии являются солнечные панели. Их хватает для работы всей электроники внутри.

Джефф и Анна планируют усовершенствовать свой автодом в будущем. Они планируют сделать его более уютным и практичным.

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