Рассекречен недорогой спортивный кроссовер Chevrolet для молодежи (фото)

Новый Chevrolet Equinox RS оснастят 2,0-литровым 231-сильным турбомотором. Дизайн кроссовера сделают ярче и выразительнее.

Появилась новая информация про кроссовер Chevrolet Equinox четвертого поколения. В линейке недорогой модели появится молодежная заряженная версия RS. Первые ее фото опубликовал сайт Carscoops.

Главное отличие Chevrolet Equinox RS от стандартной модели – под капотом. Компактный кроссовер получит 2,0-литровую 231-сильную турбочетверку и 9-ступенчатую автоматическую КПП. Время разгона до 100 км/ч не сообщается, но известно, что максимальная скорость ограничена на отметке в 210 км/ч.

Кроссовер оснастят 2,0-литровым 231-сильным турбомотором Фото: carscoops.com

На фото видно, что версия RS отличается от стандартного Chevrolet Equinox 2024 решеткой радиатора, черным лакированным декором и рейлингами для багажника на крыше. Кроме того, кроссовер получил 19-дюймовые легкоспалвные диски вместо 17-дюймовых в базовой версии.

Размеры Chevrolet Equinox RS:

длина – 4653 мм;

ширина – 1902 мм;

высота – 1710 мм;

колесная база – 2730 мм.

Новый Chevrolet Equinox 2024 будут выпускать в Китае, Канаде и Мексике. Примечательно, что параллельно с ним поступит в производство доступный электромобиль Chevrolet Equinox EV, который не имеет ничего общего с бензиновым тезкой.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet показали недорогой семейный кроссовер на 8 мест.

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