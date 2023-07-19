Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности новейшего суперкара Mercedes (фото)

Mercedes-AMG GT разделит платформу с кабриолетом Mercedes-AMG SL и впервые будет доступен с полным приводом. В разработке находится гибридный вариант суперкара мощностью около 700 сил.

Mercedes готовит новое поколение своего суперкара AMG GT. Новинка будет доступна только в кузове купе и станет быстрее предшественника. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Генеральный директор AMG Майкл Шибе подтвердил, что следующий Mercedes-AMG GT разделит платформу с кабриолетом SL. Модель также станет более тяжелой за счет новой компоновки интерьера 2+2.

Еще одним новшеством для модели станет наличие системы полного привода. Первое поколение модели было доступно только с задним приводом.

Внешность суперкара станет еще агресивнее Фото: Motor1.com

Недавно на тестах была замечена версия AMG GT S. Она отличается наличием заднего спойлера, а также увеличенного переднего сплиттера.

Сзади суперкара появится спойлер Фото: Motor1.com

Первые модификации суперкара оснастят 4,0-литровым турбированным двигателем V8 от Mercedes-AMG SL 55 и 63. Его мощность составит от 470 до 585 л.с. в зависимости от версии.

В планы AMG входит создание гибридной модификации суперкара мощностью около 700 л.с. Она сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Стоимость нового Mercedes-AMG GT пока остается неизвестной. Дебют суперкара запланирован на сентябрь этого года.

Ранее Фокус писал, что на продажу выставили редкий Mercedes-AMG GT S Speedlegend 2019 года от ателье Bussink.

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