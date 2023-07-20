Салон как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото)

В салоне нового Mini 2024 нет привычного щитка приборов. Показания выведены на центральный дисплей.

В BMW Group продолжают раскрывать подробности нового Mini. На этот раз опубликовали фото салона модели следующего поколения. Они появились на официальном сайте автопроизводителя.

Салон Mini выполнен в знакомой стилистике – руль и переключатели выглядят знакомо. В то же время компоновка салона претерпела изменения.

Ранее рассекретили дизайн Mini Фото: MINI

Дело в том, что у Mini 2024 отсутствует щиток приборов. Их показания проецируются на лобовое стекло, а также выведены на круглый центральный дисплей мультимедиа (как в Tesla Model 3 и Model Y). Часть кнопок стали сенсорными.

На фото изображен салон электрической версии Mini, хотя в бензиновом варианте отличия будут минимальными.

Хэтчбек предложат в бензиновых и электрических версиях Фото: MINI

Напомним, что внешний вид Mini 2024 ранее уже рассекретили. Хэтчбек сохранит фирменный силуэт и большие круглые фары.

Новый Mini поступит в продажу с весны 2024 года. Пока известны характеристики только электрических его модификаций. Базовая версия Cooper E оснащена 184-сильным мотором и батареей емкостью 40 кВт∙ч, а ее запас хода составит примерно 300 км.

Топовый электромобиль Mini Cooper SE является 218-сильным и получит батарею на 52 кВт∙ч, которая позволяет проехать около 400 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что Mini готовят компактный электрический кроссовер с этими же силовыми установками.