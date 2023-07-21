Электромобили BMW смогут имитировать работу коробки передач

Технология позволит давать больше отклика водителями во время поездки. Она может дебютировать на первом заряженном электромобиле BMW.

Будущие электромобили BMW смогут давать больше ощущений от вождения. В новых моделях появится технология, которая будет имитировать работу коробки передач. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Многие автолюбители не хотят пересаживаться на электромобили из-за того, что такие авто сильно отличаются от моделей с ДВС. В BMW решили сделать свои электрокары более похожими на традиционные автомобили.

Глава BMW Франк ван Мил заявил, что бренд работает над новыми технологиями для заряженных электромобилей M-серии. Среди них имитация работы коробки передач, акустические звуки двигателя и виброотклик.

Франк ван Мил отметил, что во время вождения авто на высокой скорости у водителя нет времени смотреть на приборную панель. Тем не менее он должен получать отклик от авто на ситуацию на дороге.

Как именно будет работать технология, станет известно позже. Она может дебютировать на первом электромобиле M-серии.

Для сравнения, новейший заряженный электромобиль Hyundai Ioniq 5 N оснащен похожей акустической системой. Она способна имитировать звук бензинового двигателя во время вождения.

Ранее Фокус писал, что линейку кроссовера BMW X1 2023 пополнила новая заряженная версия M35i xDrive.