Tiguan на максималках: новый семейный кроссовер Volkswagen показали до презентации (фото)

Новый Volkswagen Tayron станет семиместным старшим братом Tiguan. Топовая версия кроссовера получит 272-сильную гибридную установку и сможет проехать 100 км на электротяге.

В интернете появились изображения Volkswagen Tayron второго поколения. Среднеразмерный семейный кроссовер должны презентовать в 2025 году. Рендеры опубликовал сайт Motor1.

Новый Volkswagen Tayron кардинально изменится. Если сейчас модель рассчитана преимущественно на китайский рынок, то вторую ее генерацию будут продавать по всему миру.

Дизайн кроссовера выполнен в духе Volkswagen Tiguan 2024 Фото: Motor1.com

Кроссовер Volkswagen Tayron займет нишу между Tiguan и Touareg. По сути, он заменит семиместный VW Tiguan Allspace, а в Северной Америке его даже будут продавать под названием Tiguan.

Неудивительно, что дизайн Tayron выдержан в духе Volkswagen Tiguan третьего поколения. У него широкая решетка радиатора и раскосые фары, соединенные диодной полосой.

В салоне установят большой 15-дюймовый тачскрин. Кроссовер Volkswagen предложат в версиях на 5 и 7 мест.

По примеру Volkswagen Tiguan новая модель получит бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 2,0 л. Также ожидаются подзаряжаемые гибриды мощностью 204 и 272 л. с., способные проехать до 100 км в электрическом режиме.

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