Самый дешевый и необычный электрокар Renault снимут с конвейера: что готовят взамен (фото)

Renault Twizzy выпускали с 2012 года, поэтому уже пришло время для замены модели. Ее преемников Mobilize Duo и Bento уже показали.

Renault в сентябре прекратят производство модели Twizzy. Нестандартный миниатюрный электромобиль продержался на конвейере целых 11 лет. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, ссылаясь на информацию от источников в Renault.

Электромобиль стоит от 11 400 евро Фото: Renault

Twizzy – самый дешевый электромобиль Renault, его цена на данный момент составляет от 11 400 до 12 100 евро. Тем не менее, спросом 2,3-метровая двухместная модель не пользовалась – на данный момент продано всего 33 340 Renault Twizzy.

Больше всего авто приобрели во Франции, Германии, Италии и Южной Корее. Изначально Renault Twizzy собирали в испанском Вальядолиде, но в 2019 году производство перенесли в южнокорейский Пусан.

На смену Twizzy готовят новые Renault Mobilize Duo и Bento Фото: Renault

Электромобиль Renault Twizzy предложен в двух версиях – мощностью 10 и 17 л. с. Максимальная скорость составляет 45 и 80 км/ч, соответственно, а запас хода равен 90-100 км.

На смену Twizzy придут новый Renault Mobilize Duo и его грузовой вариант Bento. Они сохранили компоновку и поднимающиеся вверх двери Twizzy и также будут предложены в версиях с максимальной скоростью 45 и 80 км/ч, однако их запас хода вырос до 140 км.

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