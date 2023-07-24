Chery готовят семиместный кроссовер за $12 500: он может появиться в Украине (фото)

Jetour X70 Pro предложат в версиях на пять или семь посадочных мест. На выбор будут доступны два бензиновых двигателя мощностью 147 или 190 сил.

Chery показали новый кроссовер Jetour X70 Pro, который рассчитан на молодую аудиторию. Модель получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Кроссовер Jetour X70 доступен не только в Китае, но и в Украине. На нашем рынке продается модель первого поколения с интерьером на семь посадочных мест.

Новинка разделяет платформу с кроссовером Chery Tiggo 8. Тем не менее Jetour X70 Pro является более премиальной моделью.

Спереди кроссовера расположены узкие фары и большая решетка радиатора. На воздухозаборниках есть красные акценты.

Задние фонари соединены в один блок светодиодной полосой. На заднем бампере есть диффузор.

Сзади размещены узкие фонари Фото: DongCheDi

Габариты Jetour X70 Pro:

длина — 4749 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1720 мм;

колесная база — 2745 мм.

В интерьере расположен 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, который соединен с цифровой панелью приборов. В список оснащения входят управление функциями авто при помощи голоса, запуск двигателя без ключа и беспроводные обновления. Новинка доступна с салоном на 5 или 7 посадочных мест.

Интерьер будет доступен в нескольких цветах на выбор Фото: DongCheDi

Jetour X70 Pro оснащается 1,5- или 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем на выбор мощностью 147 или 190 л.с. соответственно. Они работают в паре с 6-ступенчатой или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

Новинка поступит в продажу в Китае уже 28 июля. Стоимость кроссовера составит 89 900–161 900 юаней (12 500–22 500 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовал новый электрический внедорожник Jetour T-3.