Какими автомобилями больше всего довольны их владельцы (фото)

Эксперты учли 37 характеристик автомобилей, в том числе комфорт и ощущения от вождения. Они назвали производителей, которыми больше всего довольны их клиенты.

Американские эксперты назвали современные автомобили, которыми больше всего довольны их владельцы. В 2023 году водители менее удовлетворены своими авто, чем в прошлые годы. Рейтинг опубликовали на сайте J.D. Power.

В рейтинге учитывались 37 характеристик, в том числе комфорт и ощущения от вождения. Их разделили на 10 факторов, каждый из которых оценивался по 100-бальной шкале.

Средний рейтинг удовлетворенности автомобилями в 2023 года составляет 845 баллов. Это на два пункта меньше, чем в 2022 году.

Среди премиальных брендов лидирует Jaguar с общим баллом 887. За ним расположились Land Rover и Porsche с 883 баллами.

В рейтинге среднебюджетных брендов лидирует Dodge. Производитель набрал 887 баллов из 1000. Родственный бренд RAM получил 873 балла.

Самой удовлетворительной моделью в 2023 году стал спорткар Porsche 911. Он набрал 914 баллов из 1000 возможных.

Почему водители стали меньше удовлетворены своими автомобилями?

Многие водители недовольны информационно-развлекательными системами своих авто Фото: ASKA

Главной проблемой для владельцев современных автомобилей остаются информационно-развлекательные системы. Только 56% опрошенных автомобилистов используют встроенную систему для воспроизведения аудио, по сравнению с 70% три года назад.

Многие водители отметили, что современные авто предлагают множество бесполезных функций, которые отвлекают от вождения. Тем не менее положительно на степень удовлетворения сказывалось наличие синхронизации информационно-развлекательной системы со смартфоном.

Ранее Фокус рассказал, что агентство J.D. Power опубликовало традиционный ежегодный рейтинг качества новых авто.