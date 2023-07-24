"Энергоатом" отказался от закупки дорогих электробусов по $736 000

"Энергоатом" разорвал договор на поставку электробусов и зарядных станций к ним. К этому вопросу обещают вернуться после войны.

Национальная энергетическая компания "Энергоатом" не будет закупать электробусы для перевозки персонала. Информация об этом появилась на сайте Prozorro.

Сообщается, что договор на поставку электробусов AR-Temsa Avenue Electron был разорван в связи с невозможностью его выполнения по не зависящим от воли сторон причинам. Одной из них называется отсутствие реального финансирования расходов компании-покупателя.

В "Энергоатоме" заявили, что тендер на покупку электрических автобусов объявляли уже трижды. Хотя его отменили, в компании считают, что необходимость их покупки остается актуальной, поэтому вернутся к этому вопросу уже после окончания боевых действий в Украине.

Напомним, что подразделение "Энергоатома", "Атомпроектинжиниринг" планировало закупить 10 турецких электробусов AR-Temsa Avenue Electron за 269 596 500 гривен, а также 5 зарядных станций к ним за 11 800 740 гривен.

Стоимость одного автобуса составила 736 000 долларов. Украинское предприятие "ЭлектронМаш" предлагало более дешевые модели электробусов, однако его предложение было отклонено.

Также Фокус сообщал, что в Украине увеличились продажи автобусов.