720 сил и яркий дизайн: в Украине заметили редкий тюнингованный Porsche за $400 000 (фото)

Techart GT Street R — серьезно доработанная версия Porsche 911 Turbo. Спортивное купе способно разогнаться до 100 км/ч всего за 2,6 с и развить скорость свыше 340 км/ч.

В Харькове сфотографировали впечатляющий Porsche 911 Techart GT Street R. В мире существует всего 30 или 35 таких купе. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Немецкое ателье Techart выполняет тюнинг Porsche с 1987 года. Чаще всего там дорабатывают именно Porsche 911.

Максимальная скорость купе превышает 340 км/ч

За основу взяли Porsche 911 Turbo в 992 кузове. Мощность его 3,8-литровой оппозитной турбошестерки подняли до 720 л. с., а пиковый крутящий момент увеличен до 920 Н∙м.

Разгон до 100 км/ч занимает примерно за 2,5-2,6 с, а до 200 км/ч – 9,2 с. Максимальная скорость Porsche 911 превышает 340 км/ч.

От стандартного Porsche 911 Turbo версия от Techart отличается карбоновыми обвесом и декором, а также огромным антикрылом. Улучшенная аэродинамика обеспечивает 320 кг прижимной силы при скорости 300 км/ч.

В салоне установлены спортивные ковшеобразные кресла. Во внутренней отделке стало больше карбона. Цена Porsche 911 Techart GT Street R составляет от 280 000 до 400 000 долларов, в зависимости от уровня оснащения.

Ранее Фокус сообщал, что еще один мощный тюнингованный Porsche 911 Turbo недавно заметили в Хмельницком.

Также мы писали, что в Киеве сфотографировали роскошный Mercedes Sprinter стоимостью свыше 200 000 долларов.