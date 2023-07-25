Задний привод и электромотор: Honda возродит культовый спорткар 2000-х (фото)

Honda разрабатывает сразу несколько электрических спорткаров, один из которых могут показать уже в этом году. Новинка может получить мощную электрическую силовую установку и задний привод.

Honda готовит несколько новых спортивных электромобилей до 2030 года. Одним из них станет преемник культового спорткара Honda S2000. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Осенью Honda отмечает 75-летний юбилей. Чтобы отпраздновать это событие, компания может представить преемника спорткара Honda S2000, который выпускался с 1999 по 2009 год.

Слухи подогревает тот факт, что оригинальная Honda S2000 также была создана в честь 50-летия бренда. Другими "юбилейными" моделями были S500, S600 и S800.

В Honda не поделились подробностями о новых спорткарах Фото: Honda

В издании Car Magazine поделились, что Honda "готовит свой первый полностью электрический спорткар". Журналисты отметили, что эта модель будет сильно отличаться от своих конкурентов.

По слухам, преемник Honda S2000 построят на новой архитектуре e:N. Новинку могут оснастить одним или двумя электромоторами, установленными сзади.

Вполне вероятно и появление заряженной версии Type R. В Honda подчеркнули, что эти модификации не предназначены исключительно для моделей с ДВС.

Оригинальная Honda S2000 оснащалась 2,0- и 2,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 247 и 239 л.с. соответственно. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 6 секунд.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукционе продали спорткар Honda S2000 2008 года за $200 000.