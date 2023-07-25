Новый иранский кроссовер стал "пиратской" копией Peugeot (фото)

Iran Khodro Ray позиционируют как самостоятельную иранскую разработку, но на самом деле он использует агрегаты старого Peugeot 2008. Кроссовер получит двигатели мощностью до 160 л. с.

В интернет попали фото нового Iran Khodro Ray. Кроссовер проходит испытания и поступит в производство с конца нынешнего до начала следующего года. Об этом сообщает сайт Khodro Bank.

Iran Khodro Ray – компактный бюджетный кроссовер В-класса со сдержанным дизайном. У него короткие свесы кузова, широкая решетка радиатора, "двухэтажная" передняя оптика и высоко посаженные фонари.

Кроссовер построен на платформе Peugeot 2008

Размеры Iran Khodro Ray:

длина – 4296 мм;

ширина – 1768 мм;

высота – 1620 мм;

колесная база – 2590 мм.

В Иране утверждают, что кроссовер Ray построен на новой платформе IKP1, хотя выяснилось, что на самом деле он использует архитектуру PF1 от Peugeot 2008 первого поколения.

Модель получит бензиновіе моторі мощностью до 160 л. с.

Компания Iran Khodro сотрудничала с Peugeot с 90-х годов и выпускала по лицензии ряд моделей французского автопроизводителя, в том числе и 2008. Однако в условиях санкций выпуск Peugeot был прекращен.

Iran Khodro Ray в топовой версии получит ESP, 6 подушек безопасности и камеры кругового обзора. На выбор предложат копию бензинового двигателя Peugeot объемом 1,6 л (113 л. с.) и 1,7-литровый турбомотор на 160 л. с. Запланированы версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а привод будет исключительно передним.

Это не первая подобная "пиратская" копия от иранской компании. Ранее там создали клон самого дешевого Renault.

Также Фокус сообщал, что механик своими руками построил клон суперкара Mercedes.