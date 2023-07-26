Назад в прошлое: Ford представил недорогой кроссовер в ретро-стиле (фото)

Ford Bronco Sport Free Wheeling можно узнать по темно-серому цвету кузова с декоративными полосами. Стоимость такого кроссовера составляет 35 325 долларов.

В США поступил в продажу новый Ford Bronco Sport 2024 модельного года в версии Free Wheeling. Эта модификация отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Ford Bronco Sport Free Wheeling можно узнать по темно-серому цвету кузова с декоративными полосами. Они окрашены в красный, оранжевый и желтый цвета.

Внешне Ford Bronco Sport Free Wheeling отличается декоративными полосами и новыми колесными дисками Фото: Ford

Новые 17-дюймовые колесные диски дополнены красными акцентными элементами. Решетка радиатора окрашена в серебристый цвет с названием модели.

В интерьере появились новые сиденья с красно-желтым градиентом. Также на дверных панелях и на центральной консоли есть красные акцентные элементы.

Ford Bronco Sport Free Wheeling получил уникальное оформление сидений Фото: Ford

Помимо этого стал доступен и опциональный пакет Black Appearance. Он окрашивает все светлые элементы экстерьера и колесные диски в черный цвет.

Пакет Black Appearance доступен для кроссовера в версии Big Bend Фото: Ford

Пакет Black Appearance недоступен в сочетании с версией Ford Bronco Sport Free Wheeling. Его можно заказать только для кроссоверов в модификации Big Bend.

Стоимость Ford Bronco Sport Free Wheeling составляет 35 325 долларов. Пакет Black Appearance доступен за 1750 долларов.

Ford Bronco Sport доступен с 1,5- или 2,0-литровым бензиновым двигателем на выбор мощностью 183 или 248 л.с., соответственно. Все версии оснащены системой полного привода.

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