Назад в прошлое: Ford представил недорогой кроссовер в ретро-стиле (фото)
Ford Bronco Sport Free Wheeling можно узнать по темно-серому цвету кузова с декоративными полосами. Стоимость такого кроссовера составляет 35 325 долларов.
В США поступил в продажу новый Ford Bronco Sport 2024 модельного года в версии Free Wheeling. Эта модификация отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.
Ford Bronco Sport Free Wheeling можно узнать по темно-серому цвету кузова с декоративными полосами. Они окрашены в красный, оранжевый и желтый цвета.
Новые 17-дюймовые колесные диски дополнены красными акцентными элементами. Решетка радиатора окрашена в серебристый цвет с названием модели.
В интерьере появились новые сиденья с красно-желтым градиентом. Также на дверных панелях и на центральной консоли есть красные акцентные элементы.
Помимо этого стал доступен и опциональный пакет Black Appearance. Он окрашивает все светлые элементы экстерьера и колесные диски в черный цвет.
Пакет Black Appearance недоступен в сочетании с версией Ford Bronco Sport Free Wheeling. Его можно заказать только для кроссоверов в модификации Big Bend.
Стоимость Ford Bronco Sport Free Wheeling составляет 35 325 долларов. Пакет Black Appearance доступен за 1750 долларов.
Ford Bronco Sport доступен с 1,5- или 2,0-литровым бензиновым двигателем на выбор мощностью 183 или 248 л.с., соответственно. Все версии оснащены системой полного привода.
Ранее Фокус писал, что новый Ford Bronco 2023 получил нестандартную версию в стиле авто для Барби.