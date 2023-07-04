Новейший экстремальный внедорожник Ford превратили в авто для Барби (фото)

Ford Bronco 2023 окрашен в розовый цвет, а его салон отделан нежной белой кожей. Вместе с тем автомобиль подготовили к бездорожью.

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Новый Ford Bronco 2023 получил нестандартную версию. Брутальный внедорожник превратили в автомобиль Барби. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Фары получили оригинальные фиолетовые ободки Фото: carscoops.com

Необычный тюнинг Ford Bronco выполнила компания Bayshore Automotive из США. Проект назвали Barbie Dream Bronco и оценили такое авто в приличные 89 890 долларов – вдвое дороже стандартного Ford Bronco 2023.

Клиренс внедорожника вырос до 422 мм Фото: carscoops.com

Авто Барби окрасили в матовый розовый цвет с белыми акцентами и оригинальными фиолетовыми ободками фар. Салон Ford Bronco 2023 отделан дорогой белой кожей с розовой прострочкой.

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Под капотом установлен стандартный 2,7-литровый V6 твин-турбо мощностью 330 л. с., а в паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП. Естественно, у Ford Bronco есть полный привод с понижающей передачей.

Как ни странно, машина Барби подготовлена к серьезному бездорожью. Клиренс Ford Bronco увеличили на 127 мм (до 422 мм). Также установлены огромные 37-дюймовые внедорожные шины Nitto, мощные стальные бамперы и подножки.

Салон отделан белой кожей Фото: carscoops.com

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