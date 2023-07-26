Будущие автомобили Volvo получат необычный гибкий спойлер (фото)

Антикрыло состоит из нескольких элементов, некоторые из которых являются подвижными. Конструкция может менять свою форму и направление в зависимости от ситуации на дороге.

Volvo запатентовали необычное гибкое антикрыло для увеличения прижимной силы. Такая технология может появиться на будущих автомобилях бренда. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США обнаружили необычный патент от Volvo. В нем описана конструкция антикрыла с подвижными элементами.

Антикрыло состоит из приводных тросов, гибкой секции и приводного мотора. Гибкая секция содержит подвижную поверхность и элементы рамы, которые подключены к приводу.

В конструкции применяется сразу несколько интересных решений Фото: USPTO

Антикрыло может оставаться в нейтральном положении с малым лобовым сопротивлением. При включении приводного мотора тросы тянут элементы рамы, переводя конструкцию в изогнутое вертикальное положение.

Антикрыло состоит из множества подвижных элементов Фото: USPTO

В конструкции используется множество Y- и V-образных элементов. Они способны менять свою форму и направление, распределяя воздушный поток.

Антикрыло будет получать информацию от навигационной системы и нескольких внешних датчиков. Это позволит оперативно менять положение конструкции для генерации большей прижимной силы.

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