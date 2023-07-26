Яркая капсула времени: обнаружен 30-летний суперкар Ferrari с пробегом 570 км (фото)

Ferrari 348 TB простоял 30 лет в гараже в Германии и не выезжал на дороги. Суперкар идеально сохранился и выглядит как новый.

В Германии обнаружили идеально сохраненный суперкар Ferrari 348 TB 1993 года. За 30 лет он проехал всего 570 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар 30 лет хранили в гараже Фото: carscoops.com

Это купе Ferrari 348 TB три десятилетия простояло в гараже в Германии и не эксплуатировалось. Нынешней весной эта капсула времени была перевезена в США.

Салон Ferrari 348 идеально сохранился Фото: carscoops.com

Автомобиль идеально сохранился и выглядит так, будто только куплен в автосалоне. У него идеальное состояние лакокрасочного покрытия и салона, а также родная резина. Оснащение включает кондиционер, центральный замок и электростеклоподъемники.

Впрочем, длительный простой не идет на пользу его агрегатам, поэтому недавно автомобиль прошел техобслуживание с заменой фильтров, ремней, аккумулятора и прокладок. Теперь Ferrari 348 TB 1993 года планируют продать на аукционе.

Автомобиль оснащен 295-сильным V8 Фото: carscoops.com

Суперкар Ferrari 348 выпускали с 1989 по 1995 годы и он был начальной моделью в линейке итальянской марки. Купе оснащено 3,4-литровым V8 мощностью 300 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и развивает 275 км/ч.

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