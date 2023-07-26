В Украине увеличилось количество нарушений ПДД пешеходами: статистика по регионам

За первую половину 2023 года выросло количество ДТП с пострадавшими, которые произошли по вине пешеходов. Эксперты рассказали, в каких регионах пешеходы чаще всего нарушают ПДД.

В Украине увеличилось количество ДТП, в которых виновниками стали пешеходы. С января по май 2023 года было оформлено 71,3 тысячи таких протоколов. Об этом сообщили на сайте Опендатабот.

В 2022 году на пешеходов в среднем составлялось по 7,2 тысячи протоколов за нарушение ПДД. В 2023 году этот показатель увеличился до 14,3 тысячи.

В каких регионах пешеходы чаще всего нарушают ПДД?

В Харьковской области пешеходы нарушили ПДД 13,7 тысячи раз в 2023 году Фото: Закон и бизнес

С января по май этого года в Харьковской области на пешеходов составили 13,7 тысячи протоколов за нарушение правил дорожного движения. На втором месте расположилась Львовская область с 10,4 тысячи админпротоколов.

Третье место заняли пешеходы из Черниговской области. Они нарушили ПДД 5,1 тысячи раз.

ТОП-10 областей по нарушениям ПДД среди пешеходов:

Харьковская область — 13,7 тысячи нарушений. Львовская область — 10,4 тысячи нарушений. Черниговская область — 5,1 тысячи нарушений. Днепропетровская область — 4,9 тысячи нарушений. Житомирская область — 4,4 тысячи нарушений. Волынская область — 4,3 тысячи нарушений. Ровенская область — 3,29 тысячи нарушений. Одесская область — 3,28 тысячи нарушений. Запорожская область — 2,5 тысячи нарушений. Хмельницкая область — 2,4 тысячи нарушений.

Отдельное наказание предусмотрено для пешеходов и велосипедистов за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. За первую половину 2023 года было оформлено 1,7 тысячи таких протоколов.

За 5 месяцев этого года выросло и количество ДТП с пострадавшими, которые произошли по вине пешеходов. Больше всего таких аварий произошло во Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты проанализировали данные о ДТП с пострадавшими в Украине в 2023 году и назвали самые распространенные причины аварий.