В Украине во время войны резко выросли продажи коммерческих авто: самые популярные модели
Продажи коммерческих автомобилей продемонстрировали лучший результат за последние 5 лет. В сегменте легких авто отмечен рост на 51,7%, а в классе тяжелых грузовиков — на 88,6%.
Рынок коммерческих авто в Украине демонстрирует уверенный рост, даже несмотря на войну. В первом полугодии 2023 года было продано 5,8 тыс. таких моделей. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.
Это один из лучших результатов за последнее десятилетие. Больше коммерческих авто за первое полугодие продали только в 2018 году, причем разница составляет всего 130 машин. По сравнению с прошлым годом в классе легких коммерческих авто LCV отмечен рост на 51,7% (продано 3,5 тыс. машин), а в сегменте грузовиков полной массой свыше 3,5 тонн – сразу на 88,6% (2,3 тыс.).
В сегменте LCV лидером является Renault – доля бренда на рынке составляет 41,19%. В ТОП-5 также попали Citroen (13,36%), Volkswagen (10,23%), Peugeot (8,2%) и Fiat (5,48%).
Самые популярные авто сегмента LCV в 2023 году:
- Renault Express – 992 проданных авто.
- Renault Master – 423.
- Citroen Jumper – 229.
- Citroen Berlingo – 190.
- Peugeot Boxer – 155.
- Hyundai Staria – 138.
- Opel Combo – 127.
- Ford Transit – 91.
- Volkswagen Crafter – 89.
- Fiat Ducato – 86.
В сегменте грузовых авто массой свыше 3,5 тонн лидирует Scania – продажи шведской марки увеличились более, чем в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Впрочем, рост продемонстрировали практически все бренды в ТОП-10.
Лидеры рынка грузовых авто в Украине:
- Scania – 14,41% рынка.
- Mercedes-Benz – 13,22%.
- Volvo – 10,22%.
- MAN – 10,14%.
- Iveco – 9,39%.
- Renault – 7,67%.
- DAF – 5,73%.
- Peugeot – 5,11%.
- Citroen – 4,10%.
- Isuzu – 3,66%.
В сегменте авто массой до 8 тонн лидируют коммерческие фургоны и минивэны повышенной грузоподъемности:
- Peugeot Boxer.
- Citroen Jumper.
- Renault Master.
- Iveco Daily.
- Volkswagen Crafter.
Среди тяжелых грузовиков популярностью пользуются модели Mercedes, Volvo, Scania и MAN.
Самые популярные грузовики в Украине за 2023 год:
- Mercedes-Benz Actros.
- Volvo FH.
- Scania R.
- MAN TGX.
- DAF XF.
- Scania G.
- Iveco Tracker.
- Renault T.
- Scania P.
- MAN TGS.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине упал спрос на легковые авто бюджетного сегмента.
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